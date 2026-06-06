Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Kilis Valisi Kalaylı'dan Kilis'in il oluşunun yıl dönümü mesajı

        Kilis Valisi Kalaylı'dan Kilis'in il oluşunun yıl dönümü mesajı

        Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Kilis'in il oluşunun 31. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 14:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis Valisi Kalaylı'dan Kilis'in il oluşunun yıl dönümü mesajı

        Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Kilis'in il oluşunun 31. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kalaylı mesajında, Kilis'in il oluşunun 31. yıl dönümünü büyük bir gurur ve mutlulukla kutladıklarını belirtti.

        Kilis'in medeniyetlerin izlerini taşıyan köklü bir tarihi, olduğunu aktaran Kalaylı, şunları kaydetti:

        "Bugün, geçmişinden aldığı güç ve sahip olduğu potansiyelle geleceğe emin adımlarla yürüyen Kilis'imiz, üretken insanları, güçlü dayanışma kültürü ve sahip olduğu değerleriyle her geçen gün daha da gelişmektedir. Bizler de aziz milletimizden aldığımız güçle, şehrimizin kalkınması, hemşehrilerimizin huzur ve refahı ile geleceğe daha güçlü hazırlanması adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Bu anlamlı vesileyle, Kilis'imizin il olmasında emeği geçen devlet büyüklerimizi, şehrimizin gelişimine katkı sunan tüm kişi ve kurumları şükranla anıyor, hayatını kaybeden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 31 yıllık il olma gururunu hep birlikte yaşadığımız bu özel günde, başta kıymetli Kilisli hemşehrilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın il oluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyor, serhat şehrimiz Kilis'imizin geleceğinin daha aydınlık, daha güçlü ve daha müreffeh olmasını temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Dünyada bir ilk! Yapay zeka aşı tasarladı
        Dünyada bir ilk! Yapay zeka aşı tasarladı
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        Bizim Çocuklar'ın rakibi Venezuela!
        Bizim Çocuklar'ın rakibi Venezuela!
        Römorkun kapağını açacaktı... Tonlarca gübre üzerine düştü!
        Römorkun kapağını açacaktı... Tonlarca gübre üzerine düştü!
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        Önce abla sonra kardeş... 11 yıl sonra ağlatan kader!
        Önce abla sonra kardeş... 11 yıl sonra ağlatan kader!
        Yaşamadığı acı kalmadı! Torunları için ayakta
        Yaşamadığı acı kalmadı! Torunları için ayakta
        İddia: İsrail, ABD'ye yönelik casusluk faaliyetini artırdı
        İddia: İsrail, ABD'ye yönelik casusluk faaliyetini artırdı

        Benzer Haberler

        Trafikte ayağa kalkarak motosiklet kullanan sürücüye 46 bin TL ceza
        Trafikte ayağa kalkarak motosiklet kullanan sürücüye 46 bin TL ceza
        Trafikte akrobatik hareket yapan motosikletliye 46 bin TL ceza
        Trafikte akrobatik hareket yapan motosikletliye 46 bin TL ceza
        Kilis'te 'Ceza İnfaz Personeli Günü' töreni düzenlendi
        Kilis'te 'Ceza İnfaz Personeli Günü' töreni düzenlendi
        Kilis'te trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletliye 46 bin lira cez...
        Kilis'te trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletliye 46 bin lira cez...
        Kilis'te Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı
        Kilis'te Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı
        Kilis'te Dünya Çevre Günü kutlandı
        Kilis'te Dünya Çevre Günü kutlandı