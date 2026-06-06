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        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Kilis'te trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletliye 46 bin lira ceza kesildi

        Kilis'te trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletliye 46 bin lira ceza kesildi

        Kilis'te trafikte motosikletle akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsüne 46 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 11:50 Güncelleme:
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        Kilis'te trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletliye 46 bin lira ceza kesildi

        Kilis'te trafikte motosikletle akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsüne 46 bin lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hasan Özüberk Caddesi'nden Prof. Dr. Alaaddin Yavaşca Devlet Hastanesi istikametine seyir halindeki motosiklet sürücüsünün, seyir halindeyken ayağa kalkarak akrobatik hareketler yaptığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce yakalanan sürücü M.Ç.K'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 46 bin lira ceza kesildi.

        Motosiklet 60 gün trafikten men edilirken sürücünün belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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