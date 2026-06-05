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        Kilis'te Dünya Çevre Günü kutlandı

        Kilis'te, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 16:06 Güncelleme:
        Kilis'te Dünya Çevre Günü kutlandı

        Kilis'te, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Millet Bahçesi'nde organize edilen programda, plastik tabak, bardak, şişe, gazete kağıtları, karton ve pipet gibi geri dönüşüm eşyalarından hazırlanan kıyafetlerin yer aldığı "Sıfır atık defilesi" büyük beğeni topladı.

        Anaokulu ve ilkokulu öğrencileri dans gösterileri yaptı.

        Çevre konulu resim yarışmaya dereceye girenlere ödüllerin verildiği programa Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Adem Ekinci ile kurum müdürleri öğrenciler ve veliler katıldı.









        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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