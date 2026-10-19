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        Sağlıklı hayat merkezi desteğiyle 55 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu

        İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'te yaşayan 71 yaşındaki Mehmet Kılıç, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğinde aldığı destek ve ilaç tedavisiyle 55 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 08:03 Güncelleme:
        Sağlıklı hayat merkezi desteğiyle 55 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu

        İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'te yaşayan 71 yaşındaki Mehmet Kılıç, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğinde aldığı destek ve ilaç tedavisiyle 55 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu.

        Erken yaşlarda arkadaş çevresinin etkisiyle sigaraya başlayan Kılıç, uzun yıllar sürdürdüğü bağımlılığı nedeniyle öksürük, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri yaşadı.

        Özellikle nefes darlığının artması üzerine sigarayı bırakmaya karar veren Kılıç, Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğine başvurdu.

        Burada uygulanan ilaç tedavisi ve uzman desteğiyle sigarayı bırakmayı başaran Kılıç, yaklaşık 7 aydır dumansız bir yaşam sürdürüyor.

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        - "Nefesim açıldı, yürüyebiliyorum"

        Kılıç, AA muhabirine, yaklaşık 55 yıl süren sigara bağımlılığının yaşamını olumsuz etkilediğini belirterek, tedavi sürecinde uzman desteğinin ve düzenli ilaç kullanımının önemli rol oynadığını söyledi.

        Sigaranın yaşam kalitesini ciddi ölçüde düşürdüğünü anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

        "Sigaranın bana çok zararı oldu. Yürüyemez, nefes alamaz hale geldim, hayat bana adeta zindan oldu. Doktora gittiğimde KOAH hastası olmuşsun, makineye bağlanacaksın dediler. Daha sonra Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurdum. Burada ilaç tedavisi uygulandı. Verilen ilaç sigara içme isteğimi azalttı. Hocaların desteğiyle sigarayı bıraktım. Şu an iç deseler adeta iğreniyorum sigaradan. Önceden nefesim kesiliyordu, yürüyemiyordum ancak şimdi 5-6 kilometre yürüyor, ortalama 10-12 bin adım atıyorum."

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        Sigaranın uzman desteğiyle bırakılabileceğini vurgulayan Kılıç, "Ben sigarayı 55 yıl kullanıp bırakabildiysem herkes sigarayı bırakabilir." diye konuştu.

        Kılıç, sigarayı bırakma sürecindeki desteklerinden dolayı merkez çalışanlarına teşekkür etti.

        - "Ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz"

        Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Ahmet Yusuf Ünler de merkez bünyesinde ücretsiz sigara bırakma danışmanlığı hizmeti sunduklarını belirtti.

        Başvuran kişilerin bağımlılık düzeylerini değerlendirdiklerini aktaran Ünler, kişiye özel hazırlanan tedavi planı kapsamında ilaç tedavisi, motivasyon görüşmeleri ve kontrol muayeneleriyle süreci yakından takip ettiklerini kaydetti.

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        Ünler, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşları Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğine başvurmaya davet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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