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        Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Kilis'te toplandı

        Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu'nun 28. Başkanlar Kurulu Toplantısı, Kilis Basın Cemiyeti'nin ev sahipliğinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 13:43 Güncelleme:
        Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Kilis'te toplandı

        Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu'nun 28. Başkanlar Kurulu Toplantısı, Kilis Basın Cemiyeti'nin ev sahipliğinde başladı.

        Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (GGF), Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu ve Kilis Basın Cemiyeti iş birliğiyle düzenlenen 28. Başkanlar Kurulu Toplantısı, Kilis’te başladı. 16-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen program, bölge illerinden gazeteci meslek örgütlerinin temsilcilerini bir araya getirdi.

        Kilis Basın Cemiyeti Başkanı Abdullah Alpdağ ve Başkan Yardımcısı Osman Zahteroğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, GGF Genel Başkanı Mehmet Çelik'in yanı sıra farklı illerden basın meslek örgütlerinin temsilcileri katıldı.

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        Gazeteciler, ilk olarak Kilis Valisi Ömer Kalaylı'yı ziyaret etti. Ardından İl Emniyet Müdürü Arslan Bağrıaçık ile bir araya gelen gazeteciler, yarın başlayacak olan 2. Biber Festivali’ne katılacak.

        Bölge gazetecilerini bir araya getiren toplantıda, gazetecilik mesleğinin karşı karşıya olduğu sorunların ele alınması, yerel basının güçlendirilmesi ve meslek örgütleri arasındaki dayanışmanın artırılması hedefleniyor. Toplantıda gazeteciler, mesleki deneyimlerini paylaşarak ortak sorunlara yönelik çözüm önerilerini değerlendirecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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