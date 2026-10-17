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        Kilis'te 2. Biber Festivali düzenlendi

        Kilis'te, kentin önemli tarımsal ürünlerinden acı kırmızı biberi tanıtmak amacıyla 2. Biber Festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 18:14 Güncelleme:
        Kilis'te 2. Biber Festivali düzenlendi

        Kilis'te, kentin önemli tarımsal ürünlerinden acı kırmızı biberi tanıtmak amacıyla 2. Biber Festivali düzenlendi.

        Valilik, Hasancalı Kalkınma Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile kurum ve kuruluşların desteğiyle düzenlenen festival, kortej yürüyüşüyle başladı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından festivalin açılış kurdelesi kesildi.

        Kilis Valisi Ömer Kalaylı ve beraberindeki protokol üyeleri, festival alanındaki stantları gezdi.

        Festival kapsamında en iyi biber yetiştiricilerine ödülleri verildi.

        Vali Kalaylı, burada yaptığı konuşmada, festivalin temel amacının Kilis'in tanıtımına katkı sağlamak olduğunu belirtti.

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        Kilis biberinin üretiminde büyük emek harcandığını vurgulayan Kalaylı, kentin kırmızı biber üretiminde Türkiye'de üçüncü, salçalık biber üretiminde ise sekizinci sırada yer aldığını ifade etti.

        Kilis'in serhat ve ensar bir şehir olduğunu dile getiren Kalaylı, "Kilis biberinde önemli bir üretim potansiyeline sahibiz. Hep birlikte mutfağımızı ve gastronomimizi tüm dünyaya en güzel şekilde tanıtmak istiyoruz." dedi.

        Kalaylı, vatandaşları Kilis'i ziyaret etmeye davet etti.

        Hasancalı Kalkınma Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mikail Duman da festivalin ikincisini düzenlemenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

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        Festivalin, üreticilerin emeğini, çiftçilerin mücadelesini ve Kilis'in köklü tarihini daha geniş kitlelere tanıtmak açısından önemli bir adım olduğunu kaydeden Duman, etkinliğin önemine değindi.

        Festival, sanatçılar Aydilge ve Mehmet Yakar'ın konserleriyle sona erdi.

        Etkinliğe AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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