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        Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

        Kilis'te jandarma ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen çalışmada, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapılmasını organize ettikleri değerlendirilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 15:22 Güncelleme:
        Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

        Kilis'te jandarma ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen çalışmada, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapılmasını organize ettikleri değerlendirilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19 Ekim 2026 tarihinde Merkez ilçeye bağlı Yavuzlu köyü bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, 2 şüpheli ile birlikte Suriye uyruklu 4 kişi yakalandı.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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