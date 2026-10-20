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        Kilis'te köy yollarında asfalt ve genişletme çalışmaları sürüyor

        Kilis'te 2026 Yılı Yatırım Programı ve AFAD deprem konutları kapsamında köy yollarında sıcak asfalt, yol genişletme ve yeni yol yapım çalışmaları yürütülüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 16:16 Güncelleme:
        Kilis'te köy yollarında asfalt ve genişletme çalışmaları sürüyor

        Kilis’te 2026 Yılı Yatırım Programı ve AFAD deprem konutları kapsamında köy yollarında sıcak asfalt, yol genişletme ve yeni yol yapım çalışmaları yürütülüyor.

        Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Musabeyli Kaymakamı İbrahim Şahin ve Polateli Kaymakamı Esra Bozan ile birlikte İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.Ömercik, YeniyapanKoçlar, Dümbüllü, Hüseyinoğlu ve Hasancalı köylerinde devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kalaylı, sahada görev yapan ekiplerle de bir araya geldi.

        İncelemeler sırasında çalışanlarla sohbet eden Kalaylı, ekiplere tatlı ikramında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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