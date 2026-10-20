Kilis'te köy yollarında asfalt ve genişletme çalışmaları sürüyor

Kilis’te 2026 Yılı Yatırım Programı ve AFAD deprem konutları kapsamında köy yollarında sıcak asfalt, yol genişletme ve yeni yol yapım çalışmaları yürütülüyor.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Musabeyli Kaymakamı İbrahim Şahin ve Polateli Kaymakamı Esra Bozan ile birlikte İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.Ömercik, YeniyapanKoçlar, Dümbüllü, Hüseyinoğlu ve Hasancalı köylerinde devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kalaylı, sahada görev yapan ekiplerle de bir araya geldi.

İncelemeler sırasında çalışanlarla sohbet eden Kalaylı, ekiplere tatlı ikramında bulundu.