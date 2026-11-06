Kilis'te yağışlar Sabun Suyu'nu yeniden canlandırdı

Kilis genelinde son dönemde etkili olan yağışlar, kırsal bölgelerdeki su kaynaklarına olumlu yansıdı. Musabeyli ilçesinde bulunan Sabun Suyu deresinde de debinin yükselmesiyle birlikte su akışının yeniden canlandığı gözlemlendi. Uzun süredir kuraklığın etkisi altında kalan bölgede son günlerdeki yağışların ardından su seviyesinin yükselmesi doğa ve tarım açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

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