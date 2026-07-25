Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Kilis'te yön tabelasına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kilis'te yön tabelasına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kilis'te otomobilin yön tabelasına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 20:08 Güncelleme:
        Kilis'te yön tabelasına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kilis'te otomobilin yön tabelasına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        K.O. idaresindeki 80 LS 959 plakalı otomobil, organize sanayi kavşağında yön tabelasının metal direğine çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan G.O. yaralandı.

        Yaralılar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: 11 ABD savaş uçağını imha ettik
        İran: 11 ABD savaş uçağını imha ettik
        Şişli'de bir dairenin odasının duvarı yıkıldı
        Şişli'de bir dairenin odasının duvarı yıkıldı
        Filenin Sultanları finalde!
        Filenin Sultanları finalde!
        AFAD'dan 35 il için hava durumu uyarısı
        AFAD'dan 35 il için hava durumu uyarısı
        Husilerden Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine saldırı
        Husilerden Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine saldırı
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!
        "Golan Tepeleri, Suriye toprağıdır"
        "Golan Tepeleri, Suriye toprağıdır"
        "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti"
        "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti"
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        "Tebrikler Filenin Sultanları"
        "Tebrikler Filenin Sultanları"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Darwin Nunez bombası!
        Darwin Nunez bombası!
        Bodrum kaçamağı
        Bodrum kaçamağı
        Denizde aşk tazelediler
        Denizde aşk tazelediler
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        "O kişi ben değilim"
        "O kişi ben değilim"
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Öncüpınar'da Suriyelilerin gönüllü geri dönüş mesaisi devam ediyor Kilis s...
        Öncüpınar'da Suriyelilerin gönüllü geri dönüş mesaisi devam ediyor Kilis s...
        25 yıldır 850 metre rakımda "yeşil vatan" nöbeti tutuyor
        25 yıldır 850 metre rakımda "yeşil vatan" nöbeti tutuyor
        Çalınan traktör 13 gün sonra zeytinlikte bulundu
        Çalınan traktör 13 gün sonra zeytinlikte bulundu
        Kilis'te yaklaşık 5 bin dekar alanda yetiştirilen domateste hasat başladı
        Kilis'te yaklaşık 5 bin dekar alanda yetiştirilen domateste hasat başladı
        Kilis'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
        Kilis'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
        Polateli-Şahinbey OSB'de içme suyu isale hattının temeli atıldı
        Polateli-Şahinbey OSB'de içme suyu isale hattının temeli atıldı