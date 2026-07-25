Kilis'te yön tabelasına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kilis'te otomobilin yön tabelasına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. K.O. idaresindeki 80 LS 959 plakalı otomobil, organize sanayi kavşağında yön tabelasının metal direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan G.O. yaralandı. Yaralılar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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