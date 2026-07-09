Sınırdan Sesler Korosu Kilis'te Konser verdi

Sınırdan Sesler Korosu, Kilis Belediyesinin desteğiyle kentte konser verdi. Millet Bahçesi amfi tiyatroda gerçekleştirilen konseri, şef Furkan Özer yönetti. Konserde arabesk müziğin yanı sıra Kilis türkülerine de yer verildi. Programda konuşan Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, emeği geçenlere teşekkür ederek şef Özer'e çiçek takdim etti. Konserin sonunda koro, Kilisli sanatseverler tarafından alkışlandı.

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