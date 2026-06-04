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        Bahşılı'da Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 12:31 Güncelleme:
        Bahşılı'da Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı.

        Barbaros İlkokulu'nda düzenlenen açılış, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


        Açılışta konuşan Bahşılı Halk Eğitim Müdürü Suat Çalı, bir yıl içerisinde açtıkları kurslardan bahsederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Öğrencilerin halk oyunu gösterisi ve müzik dinletisinin yer aldığı etkinlikte, yıl sonu sergisinin açılışı yapılarak stantlar gezildi.


        Programa Kaymakam Fidan Bozkır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ülger, ilçe protokolü ve kursiyerler katıldı.

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        Galeri
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