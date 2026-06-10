Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Bahşılı'da kitap okuma yarışması düzenledi

        Bahşılı'da kitap okuma yarışması düzenledi

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, Okuyan Çocuklar Kulübü tarafından kitap okuma yarışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 13:40 Güncelleme:
        Bahşılı'da kitap okuma yarışması düzenledi

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, Okuyan Çocuklar Kulübü tarafından kitap okuma yarışması yapıldı.


        İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen ödül törenine, Kaymakam Fidan Bozkır, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Ergeç, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Zeliha Atay, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

        Yarışmada birinci olan öğrenci Bilal Kutlubay Karakoç'a bisiklet hediye edilirken, ikince ve üçüncü olan öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.


        Kaymakamı Bozkır, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmasının ve kitaplarla güçlü bağ kurmasının önemine dikkati çekerek, yarışmaya katılan tüm öğrencileri kutladı.

        Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a 'saldırı' tehdidi
        Trump'tan İran'a 'saldırı' tehdidi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bozbey'e 402 yıla kadar hapis talebi!
        Bozbey'e 402 yıla kadar hapis talebi!
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        18 piton, 21 Mısır ve 3 King yılanı bulundu... Ev değil yılan yuvası!
        18 piton, 21 Mısır ve 3 King yılanı bulundu... Ev değil yılan yuvası!
        ABD'den İran'a helikopter misillemesi
        ABD'den İran'a helikopter misillemesi
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        16 yaşında kıskançlık cinayetine kurban gitti
        16 yaşında kıskançlık cinayetine kurban gitti
        10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor!
        10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor!
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor
        Kanseri yendiğini açıkladı
        Kanseri yendiğini açıkladı
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı

        Benzer Haberler

        Kuyuya düşen kedinin imdadına itfaiye yetişti
        Kuyuya düşen kedinin imdadına itfaiye yetişti
        Koro ilk kez sahne aldı, profesyonelleri aratmadı: Anadolu'nun sevilen türk...
        Koro ilk kez sahne aldı, profesyonelleri aratmadı: Anadolu'nun sevilen türk...
        Kuyuya düşen kedi kurtarıldı
        Kuyuya düşen kedi kurtarıldı
        15 metre yükseklikten yuvarlanan kepçede sıkışan operatör, ağır yaralandı
        15 metre yükseklikten yuvarlanan kepçede sıkışan operatör, ağır yaralandı
        İş makinesi 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı: Operatör ağır yaralı
        İş makinesi 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı: Operatör ağır yaralı
        Otomobil beyaz eşya dükkanına girdi
        Otomobil beyaz eşya dükkanına girdi