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        Bahşılı'da meyve bahçeleri ile üzüm bağlarında inceleme yapıldı

        Bahşılı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, meyve bahçeleri ile üzüm bağlarında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 10:25 Güncelleme:
        Bahşılı'da meyve bahçeleri ile üzüm bağlarında inceleme yapıldı

        Bahşılı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, meyve bahçeleri ile üzüm bağlarında incelemede bulundu.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Balcı ve beraberindeki görevliler, ağaç dalları ile yapraklarında mantar ve kurt kontrolleri yaparak, üreticilere ilaç tavsiyesinde bulundu.

        Bu sene iklimin yağışlı olması sebebiyle üretim alanlarında ve hobi bahçelerinde canlı popülasyonunda artış yaşandığına dikkati çeken Balcı, "Son günlerde canlı popülasyonunu bahçelerinde görmesi vatandaşı telaşlandırmıştır. Başvuru neticesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan incelemelerde, özellikle bu yılki iklim şartları göz önüne alındığında endişe edecek bir durumun olmadığı, bu dönemde bu canlıların yoğunluğunun artabileceği ve bazı ilaçlarla çözülebilecek sorunların görüldüğü tespit edildi." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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