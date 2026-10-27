GÜNCELLEME - Kırıkkale'de midibüsün devrildiği kazada 15 kişi yaralandı
Kırıkkale'de işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 15 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 15 kişi yaralandı.
Nuh Kara'nın kullandığı 06 GBM 698 plakalı işçileri taşıyan midibüs, Kırıkkale-Kulu kara yolu Karaahmetli Kavşağı'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 1'i ağır 15 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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