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        Jandarma devriyesinde kaçak kazı tespit edildi

        Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde jandarma ekiplerince kaçak kazı yapıldığı belirlenen alanda sondaj makinesi, el dedektörü ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:20 Güncelleme:
        Jandarma devriyesinde kaçak kazı tespit edildi

        Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde jandarma ekiplerince kaçak kazı yapıldığı belirlenen alanda sondaj makinesi, el dedektörü ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

        Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyünde 2 Kasım'da gerçekleştirilen devriye çalışmaları sırasında kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Bölgede yapılan kontrollerde, H.A.'ya (44) ait olduğu belirtilen ve açıkta bırakılan sondaj makinesi, 3 sondaj borusu, el dedektörü, 3 kürek, kazma, balyoz, destek demir çubuğu, 2 varil ve 2 litre benzin ele geçirildi. Ayrıca alanda bir adet kimlik ve cep telefonu bulundu.

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        Olayla ilgili Cumhuriyet savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatıldı.

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