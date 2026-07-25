Kırıkkale 6. Geleneksel Yörük Türkmen Şenliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi

Kırıkkale'de bugün gerçekleştirilmesi planlanan 6. Geleneksel Yörük Türkmen Şenliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi. Kırıkkale Yörük Türkmen Derneği Başkanı Çetin Özyön, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şenliğin sağanak nedeniyle yarına ertelendiğini söyledi. Programın yarın saat 13.30'da aynı şekilde yapılacağını belirten Özyön, vatandaşları şenliğe davet etti. Şenliğin açılışına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu'nun da katılması planlanıyordu.

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