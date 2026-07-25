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        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale 6. Geleneksel Yörük Türkmen Şenliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi

        Kırıkkale 6. Geleneksel Yörük Türkmen Şenliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi

        Kırıkkale'de bugün gerçekleştirilmesi planlanan 6. Geleneksel Yörük Türkmen Şenliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 13:07 Güncelleme:
        Kırıkkale 6. Geleneksel Yörük Türkmen Şenliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi

        Kırıkkale'de bugün gerçekleştirilmesi planlanan 6. Geleneksel Yörük Türkmen Şenliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi.

        Kırıkkale Yörük Türkmen Derneği Başkanı Çetin Özyön, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şenliğin sağanak nedeniyle yarına ertelendiğini söyledi.

        Programın yarın saat 13.30'da aynı şekilde yapılacağını belirten Özyön, vatandaşları şenliğe davet etti.

        Şenliğin açılışına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu'nun da katılması planlanıyordu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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