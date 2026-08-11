Kırıkkale Belediyesinden yenidoğan bebeklere "hoş geldin bebek" çantası

Bu kapsamda ekipler, yenidoğan bebeklerin ailelerin evlerine giderek, "hoş geldin bebek" çantası hediye etti.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında ailelerin evlerine ziyaretler gerçekleştirildi.

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