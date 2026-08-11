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        Kırıkkale Belediyesinden yenidoğan bebeklere "hoş geldin bebek" çantası

        Kırıkkale Belediyesi tarafından yenidoğan bebeklerin ailelerine "hoş geldin bebek" çantası hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 12:54 Güncelleme:
        Kırıkkale Belediyesinden yenidoğan bebeklere "hoş geldin bebek" çantası

        Kırıkkale Belediyesi tarafından yenidoğan bebeklerin ailelerine "hoş geldin bebek" çantası hediye edildi.

        Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında ailelerin evlerine ziyaretler gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda ekipler, yenidoğan bebeklerin ailelerin evlerine giderek, "hoş geldin bebek" çantası hediye etti.

        Ziyaretlerde ailelere göz aydınlığı temennisinde bulunularak, bebeklere sağlıklı ömürler dilendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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