Kırıkkale Belediyesinden yenidoğan bebeklere "hoş geldin bebek" çantası
Kırıkkale Belediyesi tarafından yenidoğan bebeklerin ailelerine "hoş geldin bebek" çantası hediye edildi.
Giriş: 11.08.2026 - 12:54 Güncelleme:
Kırıkkale Belediyesi tarafından yenidoğan bebeklerin ailelerine "hoş geldin bebek" çantası hediye edildi.
Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında ailelerin evlerine ziyaretler gerçekleştirildi.
Bu kapsamda ekipler, yenidoğan bebeklerin ailelerin evlerine giderek, "hoş geldin bebek" çantası hediye etti.
Ziyaretlerde ailelere göz aydınlığı temennisinde bulunularak, bebeklere sağlıklı ömürler dilendi.
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