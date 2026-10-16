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        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 06:26 Güncelleme:
        Kırıkkale merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 11'i tutuklandı.

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen operasyonda yakalanan ve dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

        Hakimliğe sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, 3'üne ev hapsi kararı verildi, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Cezaevinde bulunan şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi.

        Firari 3 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

        - Operasyon

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis oynanmasına aracılık etme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından Kırıkkale, Ankara, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Antalya, Elazığ ve Kayseri'de 14 Ekim'de 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 17'si yakalanmış, bir zanlının ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunduğu tespit edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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