Kırıkkale ve Niğde'de AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kırıkkale ve Niğde'de, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü kapsamında "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" temasıyla basın toplantıları düzenlendi.



Kırıkkale İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan İl Başkan Yardımcısı Pınar Yıkılmaz, AK Parti'nin 25 yıl önce bir millet hareketi ve "Türkiye’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" denilerek Türkiye'nin yarınlarına açılan yeni bir yola ilk adımını attığını söyledi.



"Terörsüz Türkiye" idealleri doğrultusunda devletin kararlı iradesiyle, kahraman güvenlik güçlerinin fedakar mücadelesi ve milletin sarsılmaz birlik ve beraberliği sayesinde Türkiye'yi 40 yıldır canından, kaynağından ve geleceğinden çalan terörden kurtardıklarını vurgulayan Yıkılmaz, tarihi kazanımın, şehitlerin aziz hatırasına ve gazilerin fedakarlığına sahip çıkıp birlik, kardeşlik ve huzur içinde geleceğe taşıyacaklarını dile getirdi.



Basın açıklamasının ardından AK Parti’nin kuruluşundan bugüne kadar görev yapan ve vefat eden teşkilat mensupları ile şehitlerin ruhlarına, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okundu.



- Niğde



Niğde İl Başkanlığınca Sungurbey Camisi'nde öğle namazı öncesinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi.



Programda şehitler, gaziler ve vefat eden teşkilat mensupları için dua edildi.



AK Parti İl Başkanı Hacı Mehmet Eren, programın ardından yaptığı konuşmada, partisinin 25. yıl dönümünü kutladı.



Çeyrek asırlık kutlu yürüyüşün manevi iklimini güzel bir şekilde kutladıklarını anlatan Eren, "25. yılımıza özel ahirete irtihal eden şehitlerimize, kahraman gazilerimize ve teşkilat mensuplarımızın ruhuna 25 Hatm-i Şerif hediye ettik. Rabbim kabul eylesin diyorum." dedi.



Belediye Başkanı Emrah Özdemir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'de tarihe altın harflerle yazılacak 25 yılı geride bıraktıklarını söyledi.



AK Parti Merkez İlçe Başkanı Fuat Bozdağ ve partililerin katıldığı programda, vatandaşlara lokma ikram edildi.

