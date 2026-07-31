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        Kırıkkale'de 2 firari hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de haklarında 5'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 20:45 Güncelleme:
        Kırıkkale'de 2 firari hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de haklarında 5'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan haklarında 5'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A. (44) ve R.A. (44), JASAT ekiplerince saklandıkları adreste yakalandı.

        İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen G.A'nın merkeze bağlı Ulaş köyünün muhtarıyken bir süre önce görevden alındığı, R.A'nın ise kocası olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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