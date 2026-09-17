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        Kırıkkale'de 3 firari hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2026 - 10:09 Güncelleme:
        Kırıkkale'de 3 firari hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda "bilişim sistemleri kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 8 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. (21), "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan B.B. (27) ve "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.M.B. (57) yakalandı.

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        Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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