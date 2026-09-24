Kırıkkale'de 4 firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan haklarında 4 yıl ile 5 yıl 5 ay 15 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A, M.Ç, S.S. ve E.P. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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