Kırıkkale'de 4 firari hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan haklarında 4 yıl ile 5 yıl 5 ay 15 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A, M.Ç, S.S. ve E.P. yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 hükümlü cezaevine teslim edildi.
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