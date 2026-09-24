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        Kırıkkale'de 4 firari hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 16:08 Güncelleme:
        Kırıkkale'de 4 firari hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, çeşitli suçlardan haklarında 4 yıl ile 5 yıl 5 ay 15 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A, M.Ç, S.S. ve E.P. yakalandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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