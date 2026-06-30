Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'de başına poşet geçirerek iş yerinde yangın çıkaran şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de başına poşet geçirerek iş yerinde yangın çıkaran şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de kimliğini gizlemek için başına çöp poşeti geçirerek bir iş yerinde yangın çıkaran şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 20:14 Güncelleme:
        Kırıkkale'de başına poşet geçirerek iş yerinde yangın çıkaran şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de kimliğini gizlemek için başına çöp poşeti geçirerek bir iş yerinde yangın çıkaran şüpheli gözaltına alındı.

        Yenidoğan Mahallesi 609. Sokak'taki çay ocağında yangın çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, çay ocağı kullanılamaz hale geldi.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, başına çöp poşeti geçirip kimliğini gizlemeye çalışarak yangın çıkaran kişinin A.Ö. olduğunu tespit etti.


        Şüpheli, ekiplerce saklandığı adreste yakalandı.


        Öte yandan, şüphelinin başındaki çöp poşetiyle sokaklarda dolaştığı anlar da çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zerre kadar kaale almıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zerre kadar kaale almıyoruz
        Aziz Yıldırım'ın evinde kuaför kadın hayatını kaybetti
        Aziz Yıldırım'ın evinde kuaför kadın hayatını kaybetti
        CHP'de 26 il başkanı görevden alındı
        CHP'de 26 il başkanı görevden alındı
        ABD'de doğumla vatandaşlık kararı
        ABD'de doğumla vatandaşlık kararı
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        UEFA'dan Fenerbahçe'ye para cezası!
        UEFA'dan Fenerbahçe'ye para cezası!
        İran'dan sınıra özel önlem
        İran'dan sınıra özel önlem
        Bugün Ne Oldu? 30 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 30 Haziran 2026 haberleri
        Dizel motor geri dönüyor
        Dizel motor geri dönüyor
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        Teknesi olan ünlüler sınava girebilir
        Teknesi olan ünlüler sınava girebilir
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        Gözyaşları içinde anlattı
        Gözyaşları içinde anlattı
        Dijital yaşamın bedeli
        Dijital yaşamın bedeli
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Boşanma sonrası ilk açıklama

        Benzer Haberler

        Tanınmamak için başına çöp poşeti geçirip yangın çıkaran şahıs kameralara y...
        Tanınmamak için başına çöp poşeti geçirip yangın çıkaran şahıs kameralara y...
        Kırıkkale'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Kırıkkale'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Kırıkkale'de "irtikap" soruşturması kapsamında 11 sanık yargılanıyor
        Kırıkkale'de "irtikap" soruşturması kapsamında 11 sanık yargılanıyor
        Kırıkkale'de iş yeri alev alev yandı
        Kırıkkale'de iş yeri alev alev yandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Japon arkeolog insanlık tarihinin izini sürüyor: Anadolu'nun binlerce yıllı...
        Japon arkeolog insanlık tarihinin izini sürüyor: Anadolu'nun binlerce yıllı...