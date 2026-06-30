Kırıkkale'de başına poşet geçirerek iş yerinde yangın çıkaran şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de kimliğini gizlemek için başına çöp poşeti geçirerek bir iş yerinde yangın çıkaran şüpheli gözaltına alındı.



Yenidoğan Mahallesi 609. Sokak'taki çay ocağında yangın çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, çay ocağı kullanılamaz hale geldi.



Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, başına çöp poşeti geçirip kimliğini gizlemeye çalışarak yangın çıkaran kişinin A.Ö. olduğunu tespit etti.





Şüpheli, ekiplerce saklandığı adreste yakalandı.





Öte yandan, şüphelinin başındaki çöp poşetiyle sokaklarda dolaştığı anlar da çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

