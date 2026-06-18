Kırıkkale'de çapa motorunun altına kalan kadın, tedavi gördüğü hastanede öldü
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde çapa motorunun altına kalan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde çapa motorunun altına kalan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, H.A. (63) 9 Haziran'da Karşıyaka Mahallesi'ndeki bahçesinde çapa motoruyla çalıştığı sırada, eşi S.A. (69) sağ ayağını kaptırdığı motorun altında kaldı.
Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan kadın, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Kadının cenazesi, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karakeçili Mezarlığı'nda defnedilecek.
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