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        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'de çapa motorunun altına kalan kadın, tedavi gördüğü hastanede öldü

        Kırıkkale'de çapa motorunun altına kalan kadın, tedavi gördüğü hastanede öldü

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde çapa motorunun altına kalan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 15:32 Güncelleme:
        Kırıkkale'de çapa motorunun altına kalan kadın, tedavi gördüğü hastanede öldü

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde çapa motorunun altına kalan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, H.A. (63) 9 Haziran'da Karşıyaka Mahallesi'ndeki bahçesinde çapa motoruyla çalıştığı sırada, eşi S.A. (69) sağ ayağını kaptırdığı motorun altında kaldı.


        Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan kadın, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.


        Kadının cenazesi, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karakeçili Mezarlığı'nda defnedilecek.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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