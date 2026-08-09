Kırıkkale'de çocuklar için açık hava sinema etkinliği düzenlendi
Kırıkkale Belediyesi, çocuklara yönelik açık hava sinema etkinliği düzenledi.
Kırıkkale Belediyesi, çocuklara yönelik açık hava sinema etkinliği düzenledi.
Kırıkkale Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce, Büyük Şehir Parkı'nda "bir etkinlik, bir sinema akşamı" kapsamında çocuklar için açık hava sinema etkinliği gerçekleştirildi.
Obje boyama etkinliği ile başlayan programda, çocuklar düzenlenen çeşitli etkinliklere katılarak dans etti.
Çocuklar, alanda kurulan dev ekranda "Kayıp Balık Dori" animasyon filmini izledi.
Etkinlikte, Kırıkkale Belediyesi tarafından ücretsiz ikramlarda bulunuldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.