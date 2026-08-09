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        Kırıkkale'de çocuklar için açık hava sinema etkinliği düzenlendi

        Kırıkkale Belediyesi, çocuklara yönelik açık hava sinema etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 13:21 Güncelleme:
        Kırıkkale'de çocuklar için açık hava sinema etkinliği düzenlendi

        Kırıkkale Belediyesi, çocuklara yönelik açık hava sinema etkinliği düzenledi.

        Kırıkkale Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce, Büyük Şehir Parkı'nda "bir etkinlik, bir sinema akşamı" kapsamında çocuklar için açık hava sinema etkinliği gerçekleştirildi.

        Obje boyama etkinliği ile başlayan programda, çocuklar düzenlenen çeşitli etkinliklere katılarak dans etti.

        Çocuklar, alanda kurulan dev ekranda "Kayıp Balık Dori" animasyon filmini izledi.

        Etkinlikte, Kırıkkale Belediyesi tarafından ücretsiz ikramlarda bulunuldu.

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