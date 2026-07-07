Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale’de, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda, "elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.H.D.Ü. (24) yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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