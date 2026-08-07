Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kırıkkale'de hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O.B. yakalandı.
Hükümlünün, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.
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