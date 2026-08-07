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        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O.B. yakalandı.

        Hükümlünün, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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