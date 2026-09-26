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        Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 14:44 Güncelleme:
        Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Y.B. (14) idaresindeki 06 NK 879 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi Doğu Bulvarı'nda, ehliyet sınavına giren aday sürücü E.Ş'nin kullandığı 71 ADV 010 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, aday sürücü ile aynı otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı.

        Öte yandan, Y.B'nin sürücü belgesiz kullandığı aracın sahibine 40 bin lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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