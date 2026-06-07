Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı. Güven S. idaresindeki 26 PS 612 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 32. kilometresinde arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran Adnan D’nin kullandığı 52 ACH 322 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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