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        Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi

        Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin girdiği iş yerinde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 12:35 Güncelleme:
        Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi

        Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin girdiği iş yerinde hasar oluştu.

        Merkez Zafer Caddesi'nde kontrolden çıkan Hava S. idaresindeki 59 AFR 994 plakalı otomobil, kaldırımdaki çöp kutusuna çarparak bir iş yerine girdi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin bir kısmının içeri girdiği iş yerinde hasar meydana geldi.

        Sürücü, hastaneye giderken kazanın olduğunu belirterek, "Eşim hastanede yatıyor, diyaliz hastası. Eczaneden ilaç alıp ona gidecektim. Böyle oldu." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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