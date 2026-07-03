Kırıkkale'de köylere yapılacak çalışmalar değerlendirildi
Kırıkkale'de Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında, köylerin daha yaşanılabilir hale gelmesi için değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Kırıkkale'de Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında, köylerin daha yaşanılabilir hale gelmesi için değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında köylerin daha yaşanılabilir hale getirilmesi amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinde yapılan toplantıda, köylerin daha yaşanılabilir, ulaşılabilir hale getirilmesi ile altyapılarının güçlendirilmesi için yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.
Açıklamada, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak hizmetler için gayret ve heyecanla çalışmaya devam edileceği kaydedildi.
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