Kırıkkale'de markette unutulan çanta sahibine teslim edildi

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde bir kişinin, içerisinde yaklaşık 130 bin lira olan çantasını markette unutması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Alınan bilgiye göre, alışveriş yapmak için geldiği ilçede, içerisinde yaklaşık 130 bin lira olan çantasını kaybeden Yusuf Yıldırım Bingöl, Karakeçili Polis Merkezi Amirliği'ne başvurdu.



Yaklaşık 3 saatlik Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, Bingöl'ün bir markete elinde çantayla girdiği, aracına döndüğünde çantasının yanında olmadığı belirledi.



Daha sonra markete giden ekipler, iş yerinde unutulan çantayı alarak sahibine teslim etti.



Vatandaşın markette alışveriş yaptıktan sonra çantasını kasada unutup çıkmasının ardından polislerin gelip çantayı teslim alması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

