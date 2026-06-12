Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'de markette unutulan çanta sahibine teslim edildi

        Kırıkkale'de markette unutulan çanta sahibine teslim edildi

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde bir kişinin, içerisinde yaklaşık 130 bin lira olan çantasını markette unutması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 11:18 Güncelleme:
        Kırıkkale'de markette unutulan çanta sahibine teslim edildi

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde bir kişinin, içerisinde yaklaşık 130 bin lira olan çantasını markette unutması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Alınan bilgiye göre, alışveriş yapmak için geldiği ilçede, içerisinde yaklaşık 130 bin lira olan çantasını kaybeden Yusuf Yıldırım Bingöl, Karakeçili Polis Merkezi Amirliği'ne başvurdu.

        Yaklaşık 3 saatlik Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, Bingöl'ün bir markete elinde çantayla girdiği, aracına döndüğünde çantasının yanında olmadığı belirledi.

        Daha sonra markete giden ekipler, iş yerinde unutulan çantayı alarak sahibine teslim etti.

        Vatandaşın markette alışveriş yaptıktan sonra çantasını kasada unutup çıkmasının ardından polislerin gelip çantayı teslim alması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Borsada barış coşkusu
        Borsada barış coşkusu
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Yemek cinayetle bitti! Karı koca tutuklandı!
        Yemek cinayetle bitti! Karı koca tutuklandı!
        LGS’de yeni dönem: Yapay zekâlı, güvenlik ve beslenme paketi uygulaması
        LGS’de yeni dönem: Yapay zekâlı, güvenlik ve beslenme paketi uygulaması
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        Dünya Kupası'nın gerçek kaybedeni kim?
        Dünya Kupası'nın gerçek kaybedeni kim?
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aile tatili
        Aile tatili
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        Irmak öğretmenin ölümünde müdürün ifadesi alındı
        Irmak öğretmenin ölümünde müdürün ifadesi alındı
        Dünya Kupası ev sahibi şehirlere ne kadar yük oluyor?
        Dünya Kupası ev sahibi şehirlere ne kadar yük oluyor?

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de 2 hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de 2 hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Jandarmadan düğün magandalarına operasyon: 3 gözaltı
        Jandarmadan düğün magandalarına operasyon: 3 gözaltı
        Kırıkkale'de 2 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de 2 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
        2 arkadaşın ağır yaralandığı kavganın sebebi "araç ticareti" iddiası çıktı
        2 arkadaşın ağır yaralandığı kavganın sebebi "araç ticareti" iddiası çıktı
        Kırıkkale'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 kişi ağır yaralandı
        Kırıkkale'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 kişi ağır yaralandı