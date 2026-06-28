Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Kırıkkale'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Kırıkkale'de otluk alanda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 20:21 Güncelleme:
        Kırıkkale'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Kırıkkale'de otluk alanda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

        Karacalı köyünde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ile Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Alevlerin evlere sıçramasını önlemek amacıyla Kırıkkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İl Özel İdaresine ait iş makineleriyle yangın bölgesinin çevresinde güvenlik şeritleri oluşturuldu.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fransa'da uçak kazası
        Fransa'da uçak kazası
        100. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu!
        100. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu!
        Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı
        Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 1 ölü, 12 yaralı!
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 1 ölü, 12 yaralı!
        Silivri'de tarlalarda yangın çıktı!
        Silivri'de tarlalarda yangın çıktı!
        Kulüpler Birliği toplantısı açıklaması!
        Kulüpler Birliği toplantısı açıklaması!
        Muhittin Böcek'ten ek ifade: "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim"
        Muhittin Böcek'ten ek ifade: "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim"
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        İsrailli bakan ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet edildi
        İsrailli bakan ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet edildi
        Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü!
        Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü!
        İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak
        İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak
        Beşiktaş'tan Alexander Nübel'e teklif!
        Beşiktaş'tan Alexander Nübel'e teklif!
        "Hayat George'tan önce daha kolaydı"
        "Hayat George'tan önce daha kolaydı"
        İstanbul'da sokakta taciz iddiası! Fırında ekmek yaparken yakalandı!
        İstanbul'da sokakta taciz iddiası! Fırında ekmek yaparken yakalandı!
        Özkan Yalım'ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Helikopter sunumu açıklaması
        Özkan Yalım'ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Helikopter sunumu açıklaması
        İşte Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri!
        İşte Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri!
        Türkiye'nin laboratuvarıydı
        Türkiye'nin laboratuvarıydı
        Turizmin karanlık tarafı Dua Lipa ile yeniden göründü
        Turizmin karanlık tarafı Dua Lipa ile yeniden göründü

        Benzer Haberler

        Ehliyetsiz sürücü, otomobil ve yolcu otobüsüne çarptı: 40'ar bin lira ceza...
        Ehliyetsiz sürücü, otomobil ve yolcu otobüsüne çarptı: 40'ar bin lira ceza...
        Kırıkkale'de anız yangını
        Kırıkkale'de anız yangını
        Takla atan araç hurdaya döndü: Sürücü, eşi ve çocuğu yaralandı
        Takla atan araç hurdaya döndü: Sürücü, eşi ve çocuğu yaralandı
        Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi'nden yıl sonu sanat sergisi
        Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi'nden yıl sonu sanat sergisi
        43 ilin bağlantı noktasında yaz tatili hareketliliği: Kaza trafiği durma no...
        43 ilin bağlantı noktasında yaz tatili hareketliliği: Kaza trafiği durma no...
        Japon arkeolog Büklükale'nin sırlarını ortaya çıkarıyor: Büyük İskender dön...
        Japon arkeolog Büklükale'nin sırlarını ortaya çıkarıyor: Büyük İskender dön...