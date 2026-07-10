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        Kırıkkale'de otluk alanda çıkan yangında 2 bağ evi zarar gördü

        Kırıkkale'de otluk alanda başlayarak bağlara sıçrayan yangında 2 ev hasar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 21:39 Güncelleme:
        Kırıkkale'de otluk alanda çıkan yangında 2 bağ evi zarar gördü

        Kırıkkale'de otluk alanda başlayarak bağlara sıçrayan yangında 2 ev hasar gördü.

        Ahıllı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.

        Alevler rüzgarın da etkisiyle bölgedeki bağlara sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında 2 bağ evi zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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