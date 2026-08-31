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        Kırıkkale'de uygulamadan kaçan sürücü dronla takip edilerek yakalandı

        Kırıkkale'de dron destekli trafik uygulamasından aracıyla kaçan sürücü, havadan yapılan takip ve yönlendirme sonucunda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 19:00 Güncelleme:
        Kırıkkale'de uygulamadan kaçan sürücü dronla takip edilerek yakalandı

        Kırıkkale'de dron destekli trafik uygulamasından aracıyla kaçan sürücü, havadan yapılan takip ve yönlendirme sonucunda yakalandı.

        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Millet Bulvarı'nda dron destekli trafik uygulaması yaptı.

        Uygulamayı fark eden bir sürücü, otomobiliyle yolunu değiştirerek kaçmaya başladı.

        Ara sokakta otomobilde yolcu olarak bulunan kişiyle yer değiştiren sürücü, polis ekiplerinin dron ile havadan yapılan takip ve yönlendirmesi sonucu yakalandı.

        Yapılan incelemede sürücünün, daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edildi.

        Sürücüye, 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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