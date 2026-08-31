Kırıkkale'de uygulamadan kaçan sürücü dronla takip edilerek yakalandı
Kırıkkale'de dron destekli trafik uygulamasından aracıyla kaçan sürücü, havadan yapılan takip ve yönlendirme sonucunda yakalandı.
Kırıkkale'de dron destekli trafik uygulamasından aracıyla kaçan sürücü, havadan yapılan takip ve yönlendirme sonucunda yakalandı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Millet Bulvarı'nda dron destekli trafik uygulaması yaptı.
Uygulamayı fark eden bir sürücü, otomobiliyle yolunu değiştirerek kaçmaya başladı.
Ara sokakta otomobilde yolcu olarak bulunan kişiyle yer değiştiren sürücü, polis ekiplerinin dron ile havadan yapılan takip ve yönlendirmesi sonucu yakalandı.
Yapılan incelemede sürücünün, daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edildi.
Sürücüye, 200 bin lira idari para cezası uygulandı.
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