Kırıkkale'de uygulamadan kaçan sürücü dronla takip edilerek yakalandı

Yapılan incelemede sürücünün, daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edildi.

Ara sokakta otomobilde yolcu olarak bulunan kişiyle yer değiştiren sürücü, polis ekiplerinin dron ile havadan yapılan takip ve yönlendirmesi sonucu yakalandı.

Uygulamayı fark eden bir sürücü, otomobiliyle yolunu değiştirerek kaçmaya başladı.

Kırıkkale'de dron destekli trafik uygulamasından aracıyla kaçan sürücü, havadan yapılan takip ve yönlendirme sonucunda yakalandı.

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