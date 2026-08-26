Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 4 parça satışa hazır halde toplam 1,45 gram sentetik uyuşturucu, 6 sentetik uyuşturucu hap ve 700 lira ele geçirildi.

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