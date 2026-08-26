Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 4 parça satışa hazır halde toplam 1,45 gram sentetik uyuşturucu, 6 sentetik uyuşturucu hap ve 700 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan yabancı uyruklu A.Z.N, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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