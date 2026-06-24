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        Kırıkkale'de yangından etkilenen 4 kaplumbağayı itfaiye kurtardı

        Kırıkkale'de otluk alanda çıkan yangından etkilenen ikisi yavru 4 kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 22:52 Güncelleme:
        Kırıkkale'de yangından etkilenen 4 kaplumbağayı itfaiye kurtardı

        Kırıkkale'de otluk alanda çıkan yangından etkilenen ikisi yavru 4 kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yenimahalle Millet Bulvarı üzerinde otluk alanda çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede söndürdüğü yangın alanında ikisi yavru 4 kaplumbağayı fark ederek kenara aldı.

        Kaplumbağaların yangından etkilendiği görüldü.

        Öte yandan bir itfaiye eri, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Lütfen arazileri yakmayalım. Bu alanlarda canlıların olduğunu düşünerek bilinçli davranalım. Gördüğünüz gibi 4 kaplumbağa yanmış durumda. Lütfen daha duyarlı olalım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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