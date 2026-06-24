Kırıkkale'de yangından etkilenen 4 kaplumbağayı itfaiye kurtardı
Kırıkkale'de otluk alanda çıkan yangından etkilenen ikisi yavru 4 kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kırıkkale'de otluk alanda çıkan yangından etkilenen ikisi yavru 4 kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yenimahalle Millet Bulvarı üzerinde otluk alanda çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede söndürdüğü yangın alanında ikisi yavru 4 kaplumbağayı fark ederek kenara aldı.
Kaplumbağaların yangından etkilendiği görüldü.
Öte yandan bir itfaiye eri, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Lütfen arazileri yakmayalım. Bu alanlarda canlıların olduğunu düşünerek bilinçli davranalım. Gördüğünüz gibi 4 kaplumbağa yanmış durumda. Lütfen daha duyarlı olalım." ifadelerini kullandı.
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