Kırıkkale'deki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 178 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, Y.E.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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