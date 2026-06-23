TMO Kırşehir Başmüdürlüğünden çiftçilere hububat depoları için randevu alınması uyarısı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Kırşehir Başmüdürlüğü, yeni hasat döneminde çiftçilerin ürünlerini depolara randevu almadan getirmemelerini istedi.



TMO Kırşehir Başmüdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir'de 2026 yılı sezonunun üreticiler için hayırlı ve bereketli olması temenni edildi.



Açıklamada, hasat zamanının yakından takip edildiği, randevu alımlarında ve depolamada TMO'nun tüm hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.



Randevuların 22 Haziran itibarıyla açıldığı ve TMO'nun internet adresi ya da e-Devlet üzerinden alınabileceği aktarılan açıklamada, çiftçi bilgilerinin güncellenmesi işlemlerinin telefon numaralarına gelecek kodla gerçekleştirebilecekleri ifade edildi.



Üreticilerin özellikle ürünü getirebilecekleri tarihler için randevu alması ve randevu alınan gün ürün getirmeleri gerektiği vurgulanan açıklamada, il merkezi, Mucur, Kaman, Boztepe, Akpınar ve Çiçekdağı depoları ile bölgede bulunan anlaşmalı lisanslı depolar olmak üzere toplamda 12 noktada alım faaliyeti yürütüleceği kaydedildi.

