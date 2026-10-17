Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kırıkkale'de konuştu:

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz geçmişin kavgasını sürdürmeye değil, bitirmeye kararlıyız. Ortak geleceğimizin yolunu açmaya geliyoruz." dedi.

Özel, bir düğün salonunda partisinin Kırıkkale İl Başkanlığı için yarın yapılacak ön seçim öncesi aday tanıtım toplantısında konuştu.

Yarın 81 ilde ve örgütlendikleri 830’un üzerinde ilçede olduğu gibi Kırıkkale’nin de bütün ilçelerinde sandık kurulacağını belirten Özel, Kırıkkale'deki 1711 üyenin sandık başına giderek karar vereceğini söyledi.

Özel, üyeler ne karar verirse Genel Başkan'ın başının, gözünün üstünde olduğunu ifade ederek "Hem Kırıkkale’de hem 81 ilde örgüt kimi seçerse Genel Başkan'ın adayı odur. Örgüt neye karar verirse genel merkezin kararı odur." diye konuştu.

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Yeni Parti ile artık Kırıkkale’de de Türkiye’de de hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını savunan Özel, yarından itibaren yeni bir dönemi başlatacaklarını dile getirdi.

"Yeni siyaset" dedikleri yapının üç kolonu, taşıyıcı ayağı olduğunu anlatan Özel, şunları kaydetti:

"Birincisi, siyaseti millete vermek. Bugün buradaki sandık bunun için vardır. Gönlümüzden geçenin değil, sandıktan çıkanın kazanması demokrasidir. Üyeye, seçmene, milletin kararına güvenip saygı duymaktır. Kimsenin oturduğu koltuğa kök salmamasıdır. Herkesin makamlarını emanet görmesi, dönem kuralı olması, o kurallara herkesin uyumasıdır. Partimizin ikinci önemli ayağı, devletin kapılarını millete açmaktır. Üçüncüsü de hesap vermektir. Yeni siyasette yetki kullanan herkes hesabı millete verecek. Siyaset şeffaf olacak. Yanlış yapan asla korunmayacak. Biz geçmişin kavgasını sürdürmeye değil, bitirmeye kararlıyız. Ortak geleceğimizin yolunu açmaya geliyoruz. Ben size hiç düşmemeyi değil ama düşsek bile omuz omuza verip ayağa hep birlikte daha kuvvetli kalkmayı vadediyorum. Ben size mücadele, azim ve hep birlikte haysiyetli bir yürüyüş vadediyorum. Milletin iktidarını kurmaya hazır mısınız? Kalkın ayağa, taşıyın bu partiyi iktidara."