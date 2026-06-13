1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ersay, Kırklareli Valisi Turan'ı ziyaret etti

1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Ersay, bir süre Vali Turan ile görüştü. Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kent hakkında Ersay'a bilgi verdi. Ziyarette, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk, 55. Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse ile 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp da yer aldı.

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