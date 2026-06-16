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        Başpehlivan Nedim Gürel'in hedefi Kırkpınar'da altın kemer

        ÖZGÜN TİRAN - 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek başpehlivanlardan Nedim Gürel, altın kemeri kuşanmak için er meydanına çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Başpehlivan Nedim Gürel'in hedefi Kırkpınar'da altın kemer

        ÖZGÜN TİRAN - 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek başpehlivanlardan Nedim Gürel, altın kemeri kuşanmak için er meydanına çıkacak.

        Kırkpınar'da 2015 yılından bu yana başpehlivan olarak güreşen Nedim Gürel, bu yılki organizasyon için hazırlıklarına devam ediyor.

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde düzenlenen Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nde mücadele eden Nedim Gürel, çalışmalarını kondisyon ve taktik ağırlıklı sürdürüyor.




        - Sakatlığı atlattı

        Nedim Gürel, AA muhabirine, kış döneminde sakatlandığını ancak kısa sürede formunu yakaladığını söyledi.

        Kırkpınar'da altın kemeri kuşanmayı hedeflediğini vurgulayan Nedim Gürel, bu yüzden çok ciddi bir hazırlık döneminde olduğunu kaydetti.

        Nedim Gürel, er meydanında tüm gücünü ortaya koyacağını ve Kırkpınar'a yakışır performans sergileyeceğini dile getirdi.

        Tecrübesini ve performansını birleştirerek er meydanında mücadele edeceğini dile getiren Nedim Gürel, "Her pehlivanın rüyasıdır, hayalidir orada kemer almak. Biz de elimizden gelen gayreti göstereceğiz." diye konuştu.


        Kırkpınar'ın pehlivanlar için çok önemli olduğunu vurgulayan Nedim Gürel, şunları kaydetti:


        "650 yılı aşkın bir gelenek, atalarımızın bize bıraktığı bir miras. Biz de bugünkü temsilcileri olarak bizden sonraki kuşaklara, bir sonraki kuşaklara bayrağı temsilen taşıyoruz. Gerçekten çok genç bir jenerasyon var. Alttan gelen çok güzel isimler var, gençler var. Bundan 15-20 yıl öncesine göre hem sayı anlamında hem profesyonellik anlamında güreşe bakış, tesisleşme, profesyonelleşme gerçekten çok yüksek seviyelere ulaştı. 80-85 başpehlivan var. Hiçbiri kolay değil. Oraya çıkmış, hak etmiş bir başpehlivan tecrübesiz olmuyor. Gerçekten zor rakipler var. Çok kaliteli bir Kırkpınar, çok zor bir Kırkpınar bizi bekliyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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