Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

Kırklareli Belediye Meclisinin haziran ayı olağanüstü toplantısı, Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında gerçekleştirildi.



Belediye binasında yapılan toplantıda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile belediye arasında ortak proje yapılmasına ilişkin gündem maddesi görüşüldü.



Görüşmelerin ardından projenin yapımı için Başkan Bulut'a yetki verildi.



Bulut, kendisine yetki veren tüm meclis üyelerine teşekkür ederek, Atagar alanının gençlik merkezi, kültür merkezi, spor kompleksi ve idari binadan oluşacak bir yaşam alanına dönüşeceğini kaydetti.

