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        Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

        Kırklareli Belediye Meclisinin haziran ayı olağanüstü toplantısı, Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 09:09 Güncelleme:
        Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

        Kırklareli Belediye Meclisinin haziran ayı olağanüstü toplantısı, Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında gerçekleştirildi.

        Belediye binasında yapılan toplantıda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile belediye arasında ortak proje yapılmasına ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

        Görüşmelerin ardından projenin yapımı için Başkan Bulut'a yetki verildi.

        Bulut, kendisine yetki veren tüm meclis üyelerine teşekkür ederek, Atagar alanının gençlik merkezi, kültür merkezi, spor kompleksi ve idari binadan oluşacak bir yaşam alanına dönüşeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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