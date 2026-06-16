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        Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 788 bin 903 oldu

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 788 bin 903'e ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 10:45 Güncelleme:
        Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 788 bin 903 oldu

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 788 bin 903'e ulaştı.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs 2026 itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarına ilişkin istatistik verilerini açıkladı.

        Buna göre Türkiye'de mayıs ayında 159 bin 623 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

        Motorlu kara taşıtı sayısı Kırklareli'nde 182 bin 377, Edirne'de 212 bin 929, Tekirdağ'da ise 393 bin 597 oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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