Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 788 bin 903 oldu
Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 788 bin 903'e ulaştı.
Giriş: 16.06.2026 - 10:45 Güncelleme:
Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 788 bin 903'e ulaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs 2026 itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarına ilişkin istatistik verilerini açıkladı.
Buna göre Türkiye'de mayıs ayında 159 bin 623 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.
Motorlu kara taşıtı sayısı Kırklareli'nde 182 bin 377, Edirne'de 212 bin 929, Tekirdağ'da ise 393 bin 597 oldu.
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