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        Demirköy içme suyu paket arıtma tesisi yenileniyor

        Demirköy Belediyesi tarafından içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla içme suyu paket arıtma tesisinde yenileme çalışmaları başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 10:31 Güncelleme:
        Demirköy içme suyu paket arıtma tesisi yenileniyor

        Demirköy Belediyesi tarafından içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla içme suyu paket arıtma tesisinde yenileme çalışmaları başlatıldı.

        Çalışmalar kapsamında tesisin mevcut altyapısının modernize edilmesi, sistemin verimliliğinin artırılması ve vatandaşlara daha sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir içme suyu hizmeti sunulması hedefleniyor.

        Aralık ayına kadar sürmesi planlanan yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla tesisin daha verimli ve etkin şekilde hizmet vermesi amaçlanıyor.

        Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda altyapı yatırımlarını sürdürdüklerini belirterek, "Vatandaşlarımıza daha kaliteli, kesintisiz ve sürdürülebilir hizmet sunmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." dedi.

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