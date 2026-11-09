Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları sürüyor

Toplantıda, Vize'nin Evrenli köyüne içme suyu amaçlı yeni bir sondaj kuyusu açılması ve gömme depo yapılması işinin etüt, proje ve yatırım programına alınmasını içeren teklif, İdareden geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi.

Mevcut içme suyu deposunun şahıs parselinde kalması ve köy imar alanının genişlemesi sebebiyle yeni inşa edilen bazı evlere su ulaştırılamaması üzerine hazırlanan madde görüşüldü.

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