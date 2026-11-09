Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi 250 yataklı ek bina projesine ilişkin revizyon toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 10:37 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi 250 yataklı ek bina projesine ilişkin revizyon toplantısı düzenledi.

        İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında il müdürlüğünde düzenlenen toplantıya, Sağlık Bakanlığı kontrol mühendisi ve mimarı, destek hizmetleri, sağlık hizmetleri ve kamu hastaneleri başkanlığı temsilcileri, yatırım birimi yetkilileri ile hastane başhekimi ve idarecileri katıldı.

        Toplantıda, yapımı süren 250 yataklı ek binanın mimari ve teknik ihtiyaçları değerlendirildi.

        Sağlık hizmeti alanlarının işlevsel planlanmasının, mekansal düzenlemelerin ve teknik altyapı gereksinimlerinin ele alındığı toplantıda, projenin revizyonu görüşüldü.

        REKLAM

        - Vize'de sağlık hizmetleri incelendi

        Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ve beraberindeki heyet, Vize Devlet Hastanesini ziyaret ederek sağlık hizmetlerini inceledi.

        Ziyarete Sağlık Hizmetleri Başkanı Çağdaş Derdiyok, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Özlem Arıkök ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Halil İbrahim Salman katıldı.

        Vize Devlet Hastanesi Başhekimi Batuhan Çetin ile hastane yönetiminin eşlik ettiği ziyarette, hastanenin çeşitli birimleri ve yatan hasta servisleri gezildi.

        Heyet, birimlerde yürütülen çalışmaları inceleyerek hastalara sunulan hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Traktörün direksiyonuna geçti, pullukla tarlaya dev mesaj yazdı: "Türkiye-A...
        Traktörün direksiyonuna geçti, pullukla tarlaya dev mesaj yazdı: "Türkiye-A...
        Vali Turan, Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevini ziyaret etti
        Vali Turan, Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevini ziyaret etti
        Kırklareli'nde bir ayda 45 şüpheli tutuklandı
        Kırklareli'nde bir ayda 45 şüpheli tutuklandı
        Istranca ormanları sonbahar renklerine büründü
        Istranca ormanları sonbahar renklerine büründü
        Lüleburgaz'da Solar Çamur Kurutma Tesisi faaliyete başladı
        Lüleburgaz'da Solar Çamur Kurutma Tesisi faaliyete başladı
        Lüleburgaz'da vatandaşlara fidan dağıtıldı
        Lüleburgaz'da vatandaşlara fidan dağıtıldı