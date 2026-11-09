Vali Turan, Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Turan, eşi Nihal Turan'la huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Huzurevi sakinlerine sağlıklı ve huzurlu ömür dileyen Turan, büyüklerin bilgi, birikim ve tecrübelerinin en kıymetli rehber olduğunu belirtti.

Ziyarette Vali Turan'a, Lüleburgaz Kaymakamı Ayhan Işık ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş eşlik etti.