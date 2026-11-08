Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Lüleburgaz'da Solar Çamur Kurutma Tesisi faaliyete başladı

        Lüleburgaz'da Solar Çamur Kurutma Tesisi faaliyete başladı

        Lüleburgaz ilçesinde Solar Çamur Kurutma Tesisi ile hem çevre korunuyor hem de belediye bütçesine katkı sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 16:20 Güncelleme:
        Lüleburgaz'da Solar Çamur Kurutma Tesisi faaliyete başladı

        Lüleburgaz ilçesinde Solar Çamur Kurutma Tesisi ile hem çevre korunuyor hem de belediye bütçesine katkı sağlanıyor.

        Lüleburgaz Belediyesince Durak Mahallesi'nde faaliyete geçirilen tesis, Lüleburgaz Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi'nden çıkan günlük yaklaşık 15 ton çamuru işliyor.

        Tesiste 5 günlük kurutma sürecinin ardından 4,5 ton granüllü çamura dönüştürülen atıklar, gübre veya yakıt ham maddesi olarak değerlendirilebilir hale getiriliyor.

        Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, bu uygulama sayesinde yıllık yaklaşık 36 milyon lira bertaraf ücretinden tasarruf edilebileceğini belirtti.

        REKLAM

        Doğayı korumaya yönelik çalışmalara önem verdiklerini aktaran Gerenli, çevreyi korurken kent kaynaklarını da verimli kullandıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        Kızamık neden hortladı?
        Kızamık neden hortladı?
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"

        Benzer Haberler

        Lüleburgaz'da vatandaşlara fidan dağıtıldı
        Lüleburgaz'da vatandaşlara fidan dağıtıldı
        Kırklareli Üniversitesi öğrencileri iklim projeleriyle COP31'de yer alacak
        Kırklareli Üniversitesi öğrencileri iklim projeleriyle COP31'de yer alacak
        Edirne ve Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Yeşilay'dan kursiyerlere tütün bağımlılığı eğitimi
        Yeşilay'dan kursiyerlere tütün bağımlılığı eğitimi
        Kırklareli'nde köylerde yol yapım ve altyapı yatırımları sürüyor
        Kırklareli'nde köylerde yol yapım ve altyapı yatırımları sürüyor