Lüleburgaz'da Solar Çamur Kurutma Tesisi faaliyete başladı

Lüleburgaz ilçesinde Solar Çamur Kurutma Tesisi ile hem çevre korunuyor hem de belediye bütçesine katkı sağlanıyor.

Lüleburgaz Belediyesince Durak Mahallesi'nde faaliyete geçirilen tesis, Lüleburgaz Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi'nden çıkan günlük yaklaşık 15 ton çamuru işliyor.

Tesiste 5 günlük kurutma sürecinin ardından 4,5 ton granüllü çamura dönüştürülen atıklar, gübre veya yakıt ham maddesi olarak değerlendirilebilir hale getiriliyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, bu uygulama sayesinde yıllık yaklaşık 36 milyon lira bertaraf ücretinden tasarruf edilebileceğini belirtti.

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Doğayı korumaya yönelik çalışmalara önem verdiklerini aktaran Gerenli, çevreyi korurken kent kaynaklarını da verimli kullandıklarını kaydetti.